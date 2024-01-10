Группа "Вагнера" продолжает тренировать спецназ МВД Беларуси, - ISW

Независимая беларуская мониторинговая группа Hajun Project 1 января сообщила, что неустановленное количество сотрудников "Вагнера" тренировало личный состав отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун", а также личный состав беларуской 51-й артиллерийской бригады.

Личный состав "Вагнера" также обучает курсантов на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск Беларуской военной академии. Спутниковые снимки показывают, что в ноябре и декабре 2023 года количество военной техники в лагере "Вагнера" в городах Цели и Осиповичи, Могилевская область, уменьшилось на 30 процентов. Группа Hajun предполагает, что силы "Вагнера" могли вывезти технику в Россию или передать ее регулярным Вооруженным силам РФ.

Кроме того, сообщается, что в декабре 2023 года Россия доставила в Беларусь около пяти миллионов боеприпасов. Беларуское сообщество железнодорожников заявило 8 января, что поезд с боеприпасами выехал из Барнаула, Республика Алтай, 10 декабря, и достиг места назначения в городе Голинец, Могилевская область, 22 декабря.

Деятельность "Группы Вагнера" на территории Беларуси

После смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.