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Група російських хакерів атакувала Мінфін США

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Вівторок 01 листопада 2022 22:16
Група російських хакерів атакувала Мінфін США Фото: Група російських хакерів атакувала Мінфін США (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Минулого місяця російські хакери атакували одне з міністерств у США.. Як виявилось, атаку вдалося ефективно відбити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів США, яку приводить видання Reuters.

Міністерство фінансів приписало розподілені атаки на кшталт "відмова в обслуговуванні" (DDoS) російській хакерській групі Killnet. Саме вона взяла на себе відповідальність за атаку на сайти кількох штатів та аеропортів США у жовтні. Про це повідомив радник з кібербезпеки заступника міністра фінансів США Тодд Конклін.

Killnet заявив 11 жовтня, що атакував мережну інфраструктуру JPMorgan Chase & Co, але банк не повідомив, що це вплинуло на його операції. Конклін описав атаку на Казначейство, як досить низькорівневу DDoS-активність, націлену на критично важливі вузли інфраструктури Казначейства.

"Відповідно до нових процедур, прийнятих при адміністрації Байдена, міністерство фінансів швидко передало адреси інтернет-протоколу, використані в атаці, фірмам, які надають фінансові послуги", - заявив Конклін.

Нагадаємо, що раніше російські хакери атакували сайт президента Болгарії.

Також російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США.

Раніше російські хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.

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