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Російські хакери атакували сайт президента Болгарії

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Болгарія, Субота 15 жовтня 2022 23:05
Російські хакери атакували сайт президента Болгарії Фото: Президент Болгарії Румен Радєв (facebook com President bg)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 15 жовтня, російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bulgarian News Agency.

Сайт адміністрації президента Болгарії зазнав масованої DDoS-атаки, проте вміст сайту жодним чином не постраждав.

"Кібератака сталася з російського міста Магнітогорська. Не ясно, чи була вона здійснена одним хакером або групою хакерів", - заявив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

Він нагадав, що це не перша кібератака з боку РФ. У квітні цього року росіяни вже атакували сайти офіційних структур країни.

З часом стало відомо, що відповідальність за кібератаку на Болгарію взяло на себе російське угруповання Killnet. Мотивом атаки стала "зрада Росії та постачання зброї Україні".

Нагадаємо, що Microsoft виявила хакерську атаку на транспортні компанії в Україні та Польщі.

Також російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США.

Раніше російські хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.

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Російська Федерація Болгария Кібератака
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