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Російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США, - ABC News

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США, Понеділок 10 жовтня 2022 21:18
Російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США, - ABC News Фото: Російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США (David McNew/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 жовтня, найбільші аеропорти США зазнали кібератак з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, атаку здійснила проросійська хакерська група Killnet", - заявив керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст.

Через атаку не працювали сайти наступних летовищ:

  • Міжнародного аеропорту Де-Мойн;
  • Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса;
  • Міжнародного аеропорту Чикаго ОʼХара.

Зараз системи аеропортів не можуть управляти повітряним рухом, не працює внутрішній зв’язок і координація авіакомпаній.

Фахівці повідомляють, що група Killnet посилила свою активність з початку війни в Україні, а їхньою ціллю стали союзники України та урядові сайти США.

Нагадаємо, що раніше російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії.

Раніше російські хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.

Також російські кіберзлочинці атакували ДТЕК з метою дестабілізації енергосистеми.

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