ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самая масштабная за последние годы. Российские хакеры атаковали интернет-сети горсовета Львова

Новина українською →
Львов, Суббота 14 мая 2022 14:19
Самая масштабная за последние годы. Российские хакеры атаковали интернет-сети горсовета Львова Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 13 мая, российские хакеры атаковали интернет-сети и сервисы Львовского горсовета. Эта кибератака была самой масштабной за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Такие попытки (кибератаки - ред.) происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака - самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы", - подчеркнул Садовой.

Также он добавил, что московским хакерам не удалось причинить существенный вред. Из строя были выведены только часть сервисов и несколько компьютеров работников горсовета.

"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", - рассказал Садовой.

Ранее мы сообщали, что специалисты мэрии вместе с киберполицией работали по восстановлению системы и сервисов Львовского горсовета после хакерской атаки со стороны РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС