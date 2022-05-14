Самая масштабная за последние годы. Российские хакеры атаковали интернет-сети горсовета Львова
В пятницу, 13 мая, российские хакеры атаковали интернет-сети и сервисы Львовского горсовета. Эта кибератака была самой масштабной за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Такие попытки (кибератаки - ред.) происходят каждый день. Но наши специалисты говорят, что эта атака - самая масштабная из тех, которые происходили за последние годы", - подчеркнул Садовой.
Также он добавил, что московским хакерам не удалось причинить существенный вред. Из строя были выведены только часть сервисов и несколько компьютеров работников горсовета.
"Работа большинства онлайн-услуг уже возобновлена. Сайт мэрии работает", - рассказал Садовой.
Ранее мы сообщали, что специалисты мэрии вместе с киберполицией работали по восстановлению системы и сервисов Львовского горсовета после хакерской атаки со стороны РФ.
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