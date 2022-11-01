ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Группа российских хакеров атаковала Минфин США

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 22:16
Группа российских хакеров атаковала Минфин США Фото: Группа российских хакеров атаковала Минфин США (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В прошлом месяце российские хакеры атаковали одно из министерств в США. Как оказалось, атаку удалось эффективно отразить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США, которое приводит издание Reuters.

Министерство финансов приписало распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) российской хакерской группе Killnet. Именно она взяла на себя ответственность за атаку на сайты нескольких штатов и аэропортов США в октябре. Об этом сообщил советник по кибербезопасности замминистра финансов США Тодд Конклин.

Killnet заявил 11 октября, что атаковал сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, но банк не сообщил, что это повлияло на его операции. Конклин описал атаку на Казначейство, как достаточно низкоуровневую DDoS-активность, нацеленную на критически важные узлы инфраструктуры Казначейства.

"В соответствии с новыми процедурами, принятыми при администрации Байдена, министерство финансов быстро передало адреса интернет-протокола, использованные в атаке, фирмам, оказывающим финансовые услуги", - заявил Конклин.

Напомним, ранее российские хакеры атаковали сайт президента Болгарии.

Также российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США.

Ранее российские хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самой масштабной за последние годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне