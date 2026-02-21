Група невідомих напала на військових "Айдару" у Дніпропетровській області

За інформацією військових, напад здійснили шестеро невідомих. Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю.

У полку наголосили, що на момент події військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами. За їхніми словами, вони нікого не провокували і не вчиняли жодних агресивних дій.

Військові не застосували зброю

У підрозділі зазначили, що бійці свідомо не використовували зброю у відповідь, хоча закон дозволяє її застосування для самозахисту. Військові пояснили це небажанням наражати на небезпеку цивільних осіб.

У "Айдарі" закликали громадян уникати агресивних дій щодо військових, наголосивши, що штурмовики мають законне право захищати себе у разі загрози.

Наразі обставини інциденту уточнюються.