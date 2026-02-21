UA

Група невідомих напала на військових "Айдару" у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: група невідомих напала на військових "Айдару" (umdpl info)
Автор: Наталія Кава

У одному з міст Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія - група невідомих осіб напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку "Айдар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підрозділу.

За інформацією військових, напад здійснили шестеро невідомих. Під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю.

У полку наголосили, що на момент події військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами. За їхніми словами, вони нікого не провокували і не вчиняли жодних агресивних дій.

Військові не застосували зброю

У підрозділі зазначили, що бійці свідомо не використовували зброю у відповідь, хоча закон дозволяє її застосування для самозахисту. Військові пояснили це небажанням наражати на небезпеку цивільних осіб.

У "Айдарі" закликали громадян уникати агресивних дій щодо військових, наголосивши, що штурмовики мають законне право захищати себе у разі загрози.

Наразі обставини інциденту уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі натовп напав на групу оповіщення, унаслідок чого військовослужбовці зазнали травм і були госпіталізовані.

Схожий інцидент стався і на Волині - під час масової бійки у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Ще один конфлікт із застосуванням зброї стався у Деснянському районі Києва, де сутичка між громадянами та представниками ТЦК завершилася стріляниною. Військові заявили про напад на свого співробітника.

