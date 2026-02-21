RU

Группа неизвестных напала на военных "Айдара" в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: группа неизвестных напала на военных "Айдара" (umdpl info)
Автор: Наталья Кава

В одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное происшествие - группа неизвестных лиц напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление подразделения.

По информации военных, нападение совершили шестеро неизвестных. Во время инцидента один из нападавших применил огнестрельное оружие.

В полку отметили, что на момент происшествия военнослужащие находились вне выполнения служебных задач и занимались личными делами. По их словам, они никого не провоцировали и не совершали никаких агрессивных действий.

Военные не применили оружие

В подразделении отметили, что бойцы сознательно не использовали оружие в ответ, хотя закон разрешает его применение для самозащиты. Военные объяснили это нежеланием подвергать опасности гражданских лиц.

В "Айдаре" призвали граждан избегать агрессивных действий в отношении военных, подчеркнув, что штурмовики имеют законное право защищать себя в случае угрозы.

Сейчас обстоятельства инцидента уточняются.

 

Напомним, недавно в Одессе толпа напала на группу оповещения, в результате чего военнослужащие получили травмы и были госпитализированы.

Похожий инцидент произошел и на Волыни - во время массовой драки у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Еще один конфликт с применением оружия произошел в Деснянском районе Киева, где стычка между гражданами и представителями ТЦК завершилась стрельбой. Военные заявили о нападении на своего сотрудника.

