Группа неизвестных напала на военных "Айдара" в Днепропетровской области

В одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное происшествие - группа неизвестных лиц напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление подразделения.
По информации военных, нападение совершили шестеро неизвестных. Во время инцидента один из нападавших применил огнестрельное оружие.
В полку отметили, что на момент происшествия военнослужащие находились вне выполнения служебных задач и занимались личными делами. По их словам, они никого не провоцировали и не совершали никаких агрессивных действий.
В подразделении отметили, что бойцы сознательно не использовали оружие в ответ, хотя закон разрешает его применение для самозащиты. Военные объяснили это нежеланием подвергать опасности гражданских лиц.
В "Айдаре" призвали граждан избегать агрессивных действий в отношении военных, подчеркнув, что штурмовики имеют законное право защищать себя в случае угрозы.
Сейчас обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, недавно в Одессе толпа напала на группу оповещения, в результате чего военнослужащие получили травмы и были госпитализированы.
Похожий инцидент произошел и на Волыни - во время массовой драки у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Еще один конфликт с применением оружия произошел в Деснянском районе Киева, где стычка между гражданами и представителями ТЦК завершилась стрельбой. Военные заявили о нападении на своего сотрудника.