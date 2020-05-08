Грозовые дожди на севере и востоке и до +21 на западе: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных, 9-10 мая, будет дождливой в восточных и северных областях, также ожидается потепление до +21 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 9 мая

В субботу в восточных и северных областях синоптики прогнозируют незначительные дожди с грозами. Температура воздуха днем в северных, восточных и центральных областях будет колебаться от +13 до +17 градусов, на западе и юге термометры покажут от +16 до +20, в Закарпатской области до +21. Ночью прогнозируют от +5 до +9.

Прогноз на 10 мая

В воскресенье дождливая погода сохранится на востоке, но уже не прогнозируют грозу. Температура воздуха на большинстве территории страны днем будет колебаться от +16 до +19 градусов. На западе страны днем воздух прогреется до +19...+21 градуса. Ночью термометры будут колебаться от +6 до +8.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах резко ухудшилась погода. В четверг, 7 мая, в Карпатах выпало 15 сантиметров снега. С самого утра в горах бушевала метель.

Кроме того, вчера погода испортилась и в других регионах страны. Так, в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях прогнозировали значительные дожди.