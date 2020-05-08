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Гроза на востоке и сухо - на западе: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     08.05.2020 - 08:00
Гроза на востоке и сухо - на западе: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Харьковской и Днепропетровской областях будет гроза

Погода в Украине 8 мая немного улучшится, дождей не будет в западных областях, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных, Киевской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях сегодня сухо, но холодно, днем будет +12+17, а ночью +3+5. В других областях сегодня дожди, в частности, в Харьковской и Днепропетровской областях будет гроза. Днем на севере будет +12+15, а ночью +5+7. В восточных областях температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +6+8. В центре страны температура воздуха будет колебаться днем от +14 до 16, а ночью от +4 до +7. На юге страны днем будет +14+19, а ночью +6+9.

Гроза на востоке и сухо - на западе: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня сухо, без дождей, днем температура воздуха составит +14+16, а ночью +4+6.

Гроза на востоке и сухо - на западе: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Карпатах была метель и мороз, намело 15 см снега.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.

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