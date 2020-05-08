Грозові дощі на півночі та сході та до +21 на заході: прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 9-10 травня, буде дощовою у східних та північних областях, також очікується потепління до +21 градуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 9 травня

У суботу у східних та північних областях синоптики прогнозують незначні дощі з грозами. Температура повітря вдень у північних, східних та центральних областях коливатиметься від +13 до +17 градусів, на заході та півдні термометри покажуть від +16 до +20, у Закарпатській області до +21. Вночі прогнозують від +5 до +9.

Прогноз на 10 травня

У неділю дощова погода збережеться на сході, але грозу вже не прогнозують. Температура повітря на більшості території країни вдень коливатиметься від +16 до +19 градусів. На заході країни вдень повітря прогріється до +19...+21 градуса. Вночі термометри коливатимуться від +6 до +8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах різко погіршилася погода. У четвер, 7 травня, у Карпатах випало 15 сантиметрів снігу. З самого ранку в горах вирувала хуртовина.

Крім того, вчора погода зіпсувалася й в інших регіонах країни. Так, у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях прогнозували значні дощі.