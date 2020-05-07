ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мокрый снег, сильные дожди и штормовой ветер: в Украине существенно испортилась погода

Новости » Общество     07.05.2020 - 08:38
Мокрый снег, сильные дожди и штормовой ветер: в Украине существенно испортилась погода
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Карпатах будет значительный мокрый снег

Погода в Украине 7 мая холодная и дождливая, объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в западных областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях будут значительные дожди, в Карпатах будет значительный мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в Киеве и Киевской области сегодня значительные дожди.

Напомним, сообщали, что в Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, объявлено штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что на западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Есть вероятность схода лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Отметим, что на этой неделе в Украине идут сильные дожди и объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, выпал снег и идет град в некоторых областях.

Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, - синоптики
Новости Украины ПогодаветерШтормовое предупреждениеснег
News
On Top