Грозові дощі накриють частину України: де чекати негоду

Фото: в Україну повертаються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Завтра, 4 вересня, в Україні очікуються грозові дощі в західних регіонах. На решті території переважатиме суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Синоптикиня пояснює появу дощів особливою атмосферною зоною - лінією сходження повітряних мас. Коли різні повітряні потоки зустрічаються в одному місці, вони створюють ідеальні умови для народження хмар та опадів.

Цей процес працює як "природний генератор негоди". У цей час теплі повітряні маси піднімаються вгору, холодні опускаються вниз, а в результаті їх зіткнення формуються потужні грозові фронти.

Які регіони очікують дощі

Завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. Через оцю лінію сходження. Решта території - сухо, сонячно, антициклон.

Температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24+29 градусів, на заході та півдні +28+32 градуси.

Погода у столиці

У Києві завтра буде сухо та сонячно, максимум +26 градусів. Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.

Фото: жовта лінія з колючками на карті нижче - це так звана лінія сходження (Наталка Діденко)

Рекомендації під час негоди:

  • будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;
  • переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;
  • не вибігайте раптово на дорогу;
  • за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;
  • користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені. Середня температура повітря у вересні буде від +13 до +18 градусів. Зливи очікуються в Карпатах, а також в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Раніше у Львові зафіксували новий температурний рекорд. 25 серпня мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C. Зазначається, що попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році - це +6,2°C.

