Грозові дощі накриють частину України: де чекати негоду

Рекомендації під час негоди:

будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці;

переходьте проїзну частину лише у відведених для цього місцях;

не вибігайте раптово на дорогу;

за можливості не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами;

користуйтеся світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені. Середня температура повітря у вересні буде від +13 до +18 градусів. Зливи очікуються в Карпатах, а також в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Раніше у Львові зафіксували новий температурний рекорд. 25 серпня мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C. Зазначається, що попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році - це +6,2°C.