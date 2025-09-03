Грозовые дожди накроют часть Украины: где ждать непогоду

Синоптик объясняет появление дождей особой атмосферной зоной - линией схождения воздушных масс. Когда различные воздушные потоки встречаются в одном месте, они создают идеальные условия для рождения облаков и осадков.

Этот процесс работает как "природный генератор непогоды". В это время теплые воздушные массы поднимаются вверх, холодные опускаются вниз, а в результате их столкновения формируются мощные грозовые фронты.

Какие регионы ожидают дожди

Завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. Через эту линию схождения. Остальная территория - сухо, солнечно, антициклон.

Температура воздуха в течение дня 4-го сентября ожидается +24 +29 градусов, на западе и юге +28 +32 градуса.

Погода в столице

В Киеве завтра будет сухо и солнечно, максимум +26 градусов. Ближайший дождь вероятен в понедельник, 8-го сентября.

Фото: желтая линия с колючками на карте ниже - это так называемая линия восхождения (Наталка Диденко)