Грозовые дожди накроют часть Украины: где ждать непогоду

Завтра, 4 сентября, в Украине ожидаются грозовые дожди в западных регионах. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Синоптик объясняет появление дождей особой атмосферной зоной - линией схождения воздушных масс. Когда различные воздушные потоки встречаются в одном месте, они создают идеальные условия для рождения облаков и осадков.
Этот процесс работает как "природный генератор непогоды". В это время теплые воздушные массы поднимаются вверх, холодные опускаются вниз, а в результате их столкновения формируются мощные грозовые фронты.
Завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. Через эту линию схождения. Остальная территория - сухо, солнечно, антициклон.
Температура воздуха в течение дня 4-го сентября ожидается +24 +29 градусов, на западе и юге +28 +32 градуса.
В Киеве завтра будет сухо и солнечно, максимум +26 градусов. Ближайший дождь вероятен в понедельник, 8-го сентября.
Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени. Средняя температура воздуха в сентябре будет от +13 до +18 градусов. Ливни ожидаются в Карпатах, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Ранее во Львове зафиксировали новый температурный рекорд. 25 августа минимальная температура воздуха в городе составляла всего лишь +4,3°C. Отмечается, что предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году - это +6,2°C.