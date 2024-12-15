У Грозному пролунали вибухи, місто атакують дрони

У столиці Чечні Грозному пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Niyso та Exilenova+.
Вибухи прогриміли близько 7:00 за Києвом. В районі міста упали "близько 2 дронів".
За попередньою інформацією, один дрон знову вдарив по другому полку, а інший - по базі ОМОНу.
Загалом у місті пролунали чотири вибухи.
Судячи з відео, вибух був потужний, а літальний об'єкт був розміром із літак.
"До падіння виразно було чути звуки стрільби. Тобто співробітники були готові до прильотів і стріляли по безпілотниках, проте вони нічого не змогли зробити", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 12 грудня ударні дрони атакували будівлю другого полку МВС у Грозному.
Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що БпЛА начебто збила ППО, однак через падіння уламків, у приміщенні сталася пожежа. Він звинуватив в атаці Україну та пообіцяв помститися.
Також безпілотники атакували полк спецназу Кадирова 4 грудня. Внаслідок прильотів були поранені серед місцевих жителів.
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