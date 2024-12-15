В Грозном прогремели взрывы, город атакуют дроны

В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Niyso и Exilenova+.
Взрывы прогремели около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".
По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.
Всего в городе прогремели четыре взрыва.
Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.
"До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, но они ничего не смогли сделать", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что дрон атаковал базу ОМОНа.
В ночь на 12 декабря ударные дроны атаковали здание второго полка МВД в Грозном.
Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что БпЛА якобы сбила ПВО, но из-за падения обломков, в помещении произошел пожар. Он обвинил в атаке Украину и пообещал отомстить.
Также беспилотники атаковали полк спецназа Кадырова 4 декабря. В результате прилетов были раненые среди местных жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.