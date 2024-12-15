В Грозном прогремели взрывы, город атакуют дроны

Взрывы прогремели около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".

По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.

Всего в городе прогремели четыре взрыва.

Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.

"До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, но они ничего не смогли сделать", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что дрон атаковал базу ОМОНа.