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Кадиров визнав чергову атаку БПЛА у Грозному на полк спецназу, та "лякає" Україну помстою

Четвер 12 грудня 2024 02:52
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Кадиров визнав чергову атаку БПЛА у Грозному на полк спецназу, та "лякає" Україну помстою Фото: Рамзан Кадиров, глава Чечні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Глава Чеченської Республіки (РФ) Рамзан Кадиров підтвердив чергову атаку із застосуванням безпілотника на будівлю полку спецпризначенців у місті Грозний цієї ночі. Начебто через це поранення отримали чотири бійці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Кадирова.

За його словами, начебто над казарменними будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні був збити безпілотник, а уламки при падінні "викликали невелику пожежу, яку швидко загасили".

"Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особистий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях", - стверджує глава Чечні.

Він додав, що "якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала", а "БПЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки".

Кадиров традиційно обвинувачує Україну в цьому дроновому ударі, та видав гнівну тираду про намір помститися.

Крім того, він розповів нібито про готовність резерву із 84-х тисяч "добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки висунутись на передову за першим наказом".

"Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців", - стверджує Кадиров.

Дронові удари по Грозному

Як повідомлялося, цієї ночі, 12 грудня, стало відомо про вибухи в столиці Чечні. Там відбулася повітряна атака із застосуванням БПЛА по будівлі другого полку МВС.

В мережі також з'явилися кадри про "приліт" у Грозному. В пабліках також писали, що 5 машин "швидкої" відвезли поранених.

Між тим варто зауважити, що близько тижня тому у Грозному також прогримів вибух. Тоді ж, 4 грудня, глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Додамо, що наприкінці жовтня у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.

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Чечня Кадиров Атака дронів
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