У Курську та Грозному розповідають про вибухи: що відомо

У Курську та Грозному (РФ) у ніч проти 12 грудня пролунала серія вибухів. У столиці Чечні могла бути атакована безпілотниками будівля полку Міністерства внутрішніх справ цього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Astra , місцеві пабліки та росмедіа.

Про вибухи у районі міста Курськ в мережі стали писати після опівночі.

Також в інтернеті були оприлюднені кадри, зняті камерами спостереження, на яких можна почути та побачити звуки вибухів та спалахи.

В місцевих пабліках писали начебто про сигнал щодо ракетної небезпеки у Курську. Також зазначається, що вибухи начебто були досить сильними.

Але місцева влада наразі не робила заяв щодо ситуації в місті.

Крім того, з'явилися публікації в мережі про вибухи у столиці Чечні приблизно о цей самий час.

За непідтвердженими даними, у Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БПЛА на будівлю другого полку МВС Чечні у цьому місті.

Крім того, в мережі показали кадри "прильоту" у Грозному, начебто саме по цьому об'єкту.

Також російські Telegram-канали пишуть, що на місце вибуху з'їхалися спецслужби.

Оновлено: у Грозному є поранені силовики

Пізніше в мережі з'явилися дані, що у столиці Чечні після дронового удару по будівлі другого полку МВС є поранені серед силовиків.

Telegram-канал Niysoo пише, що щонайменше п'ять карет "швидкої допомоги" відвезли поранених до найближчої лікарні.

Не перша атака дронів на Чечню

Нагадаємо, що це не перша атака із застосуванням безпілотників на Чечню. Так, 4 грудня вранці повідомлялось про те, що у Грозному прогримів вибух. Тоді ж в місцевому аеропорту було введено план "Ковер".

Того ж дня глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Йдеться про 141-й спеціальний моторизований полк (військова частина №4156, відомий як полк "Північ" або кадировці), який є підрозділом Північно-Кавказького округу Національної гвардії РФ (розташований у Грозному). З 2022 року цей підрозділ бере участь у російському вторгненні в Україну.

А перед тим, наприкінці жовтня, у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.