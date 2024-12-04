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У Грозному пролунав вибух, повідомляють про атаку на полк спецназу Кадирова

Росія, Середа 04 грудня 2024 12:27
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У Грозному пролунав вибух, повідомляють про атаку на полк спецназу Кадирова Фото: у Грозному пролунав вибух 4 грудня, атакований дронами полк спецназу Кадирова (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

4 грудня у Грозному прогримів вибух. Дрони, ймовірно, атакували полк спецназу, що займається охороною глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, очевидці повідомляють про звук вибуху в Грозному, за попередніми даними, це могла бути атака безпілотника.

"Вибух стався близько 5:00. При цьому в місцевому аеропорту вночі було введено план "Ковер", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву", - йдеться в повідомленні.

За словами джерел Telegram-каналу, дрони, ймовірно, атакували один з об'єктів полку спецназу імені Ахмата Кадирова, який, зокрема, охороняє главу Чечні Рамзана Кадирова.

Telegram-канал також виклав відео вибуху в Грозному, зняте з камер спостереження.

Що відомо про цей полк

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина № 4156, полк "Північ", кадировці) - полк у складі Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Військ національної гвардії РФ, що дислокується в місті Грозний.

Полк був утворений з 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ", сформованого 29 травня 2006 року. Полк також виконує функції особистої охорони глави Чечні Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. Зокрема, за даними з відкритих джерел, кадирівці вбивали українців у Бучі.

Не перша атака дрона на Чечню

Зазначимо, що ця атака дронів на Чечню, не перша. Досить згадати, що 29 жовтня в Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова. Уже 30 жовтня фото з супутника підтвердило атаку, на кадрах було видно дим.

Зазначимо, що в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко зазначав, що атака дрона на університет спецпризначенців є знаковою подією для глави Чечні Рамзана Кадирова.

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