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Грозний знову атакують безпілотники, в місті жаліються на вибухи

Ілюстративне фото: Грозний знову атакують безпілотники, в місті жаліються на вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Грозному знову жаліються на атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Очевидці стверджують про звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Протесты в мире".

"У Грозному знову наліт БпЛА. Повідомляють про вибухи, офіційних коментарів влади наразі немає", - пише Telegram-канал. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Інформацію щодо атаки дронів на Грозний також підтвердив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. 

"Кадиров (Рамзан Кадиров, лідер Чечні, - ред.) знову принижений", - додав він. 

Атака дронів на Грозний 

Останнім часом в Грозному дедалі частіше жаліються на атаки безпілотників. Лише 4 грудня дрони атакували полк спецназу Кадирова, а вже у ніч проти 12 грудня ударні дрони атакували будівлю другого полку МВС.

Також 15 грудня у місті пролунала серія вибухів. Очевидці розповідали про падіння двох дронів. Зокрема повідомлялось, що один із безпілотників знову вдарив по будівлі другого полку чеченського спецназу, а інший - по базі ОМОНу. 

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