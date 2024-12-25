Грозный снова атакуют беспилотники, в городе жалуются на взрывы

"В Грозном снова налет БпЛА. Сообщают о взрывах, официальных комментариев властей пока нет", - пишет Telegram-канал.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Информацию об атаке дронов на Грозный также подтвердил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"Кадыров (Рамзан Кадыров, лидер Чечни, - ред.) снова унижен", - добавил он.

Атака дронов на Грозный

В последнее время в Грозном все чаще жалуются на атаки беспилотников. Только 4 декабря дроны атаковали полк спецназа Кадырова, а уже в ночь на 12 декабря ударные дроны атаковали здание второго полка МВД.

Также 15 декабря в городе прогремела серия взрывов. Очевидцы рассказывали о падении двух дронов. В частности сообщалось, что один из беспилотников снова ударил по зданию второго полка чеченского спецназа, а другой - по базе ОМОНа.