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Грози й різкий перепад температур: синоптик уточнила, якою буде погода 24 червня

Понеділок 23 червня 2025 14:59
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Грози й різкий перепад температур: синоптик уточнила, якою буде погода 24 червня Ілюстративне фото: синоптик уточнила, якою буде погода 24 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 24 червня, атмосферні фронти принесуть дощі та грози. Погода все ще буде "нестійкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра в Україні температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Також можливі грози.

Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень від +20 до +22 градусів. Однак у більшості областей протягом дня передбачається до +25 градусів. А у південній частині буде спекотно, від +27 до +32 градусів.

Погода у Києві

У Києві 24-го червня можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +24 градусів.

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини", - пише Діденко.

Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Окрім цього РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

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