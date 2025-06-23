Грозы и резкий перепад температур: синоптик уточнила, какой будет погода 24 июня

В Украине во вторник, 24 июня, атмосферные фронты принесут дожди и грозы. Погода все еще будет "неустойчивой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра в Украине температура воздуха в Украине ожидается неоднородной. Также возможны грозы.

Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем от +20 до +22 градусов. Однако в большинстве областей в течение дня предполагается до +25 градусов. А в южной части будет жарко, от +27 до +32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 24-го июня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем ожидается от +22 до +24 градусов.

"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость у нас и так есть причины", - пишет Диденко.

Напомним, ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.