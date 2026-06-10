Грози не відступають. Якою буде погода 11 червня та що зміниться потім

Погода в Україні 11 червня суттєво не відрізнятиметься від нинішньої, в окремих регіонах ймовірні дощі та грози. Проте пізніше температура повітря місцями може знизитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Головне:
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, впродовж доби 11 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:
На решті території країни - без опадів.
Вітер впродовж четверга буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується при цьому:
Дещо прохолодніше у денні години може бути на крайньому заході - близько +18...+23°С.
Погода по території міста Києва та Київської області впродовж 11 червня також буде з мінливою хмарністю. Опадів - не передбачається.
Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі очікується:
Температура повітря вдень:
Варто зазначити, що надалі у столиці ймовірне зниження температури повітря. Спершу - вдень (до 20-22°С), а пізніше - і в нічні години (до 12-15°С).
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 12-13 червня в Україні зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз.
У п'ятницю, 12 червня, помірні та навіть значні дощі (місцями) можуть бути у Хмельницькій, більшості північних, центральних, Миколаївській та Одеській областях.
Температура повітря залишатиметься прохолоднішою (близько +15...+23°С) у західних областях. А в суботу, 13 червня, по Україні (крім південно-східної частини).
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.
Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Читайте також, чому в Україні частішають паводки та посухи.