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Грози не відступають. Якою буде погода 11 червня та що зміниться потім

16:04 10.06.2026 Ср
3 хв
Чи правда, що наближається похолодання?
aimg Ірина Костенко
Ховати парасольки подалі - поки що зарано (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 11 червня суттєво не відрізнятиметься від нинішньої, в окремих регіонах ймовірні дощі та грози. Проте пізніше температура повітря місцями може знизитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Головне:

  • Де чекати негоду: 11 червня короткочасні грозові дощі можуть бути на заході та південному сході України, помірні та навіть значні дощі - ймовірні місцями на Закарпатті та Прикарпатті.
  • Погода в Києві: четвер у столиці буде теплим (вдень - до +28°С) і без опадів, але пізніше температура повітря може відчутно знизитись.
  • Чого чекати далі: дощі з грозами від України у найближчі три дні остаточно не відступлять, а повітря в деяких областях може стати більш прохолодним.

Де в Україні ймовірні дощі та грози

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, впродовж доби 11 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:

  • короткочасні дощі й місцями грози - ймовірні на заході та південному сході;
  • помірні, а місцями й значні дощі - ймовірні на Закарпатті та Прикарпатті.

На решті території країни - без опадів.

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Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж четверга буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується при цьому:

  • вночі +13...+18°С;
  • вдень +23...+28°С.

Дещо прохолодніше у денні години може бути на крайньому заході - близько +18...+23°С.

Особливості погоди в Україні 11 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

Погода по території міста Києва та Київської області впродовж 11 червня також буде з мінливою хмарністю. Опадів - не передбачається.

Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі очікується:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +13...+18°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +23...+28°С.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що надалі у столиці ймовірне зниження температури повітря. Спершу - вдень (до 20-22°С), а пізніше - і в нічні години (до 12-15°С).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж 12-13 червня в Україні зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз.

У п'ятницю, 12 червня, помірні та навіть значні дощі (місцями) можуть бути у Хмельницькій, більшості північних, центральних, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря залишатиметься прохолоднішою (близько +15...+23°С) у західних областях. А в суботу, 13 червня, по Україні (крім південно-східної частини).

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

Крім того, українцям пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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