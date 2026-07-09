Грози та зливи не відступають? До якої погоди готуватись українцям 10 липня

Сезон літніх гроз може подобатись не всім. Проте у п'ятницю, 10 липня, в Україні переважатиме саме волога повітряна маса.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт розповіла, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса. Тобто періодичні дощі ймовірні скрізь.
Крім того, за словами Діденко, місцями можливі:
"Температура повітря - все ще стримана", - розповіла синоптик.
Так, вдень 10 липня стовпчики термометрів можуть показувати:
По території міста Києва 10 липня, за інформацією Діденко, також пройде дощ. Місцями - з грозою.
Температура повітря впродовж дня може становити +20...+22 градуси за Цельсієм.
Тим часом вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.
Насамкінець Діденко поділилась коротким попереднім (орієнтовним) прогнозом ймовірної зміни синоптичної ситуації.
"Потеплішає на наступному тижні", - повідомила спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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