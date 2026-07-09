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Грози та зливи не відступають? До якої погоди готуватись українцям 10 липня

13:14 09.07.2026 Чт
2 хв
Що буде з температурою завтра й коли може потеплішати?
aimg Ірина Костенко
Періодичних дощів українцям не уникнути (фото ілюстративне: Getty Images)

Сезон літніх гроз може подобатись не всім. Проте у п'ятницю, 10 липня, в Україні переважатиме саме волога повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Особливості погоди: 10 липня в Україні пануватиме волога повітряна маса - дощі ймовірні майже всюди, місцями з грозами та сильними зливами.
  • Температурні показники: вдень по Україні очікується в середньому +19...+23°С, у західних областях +17...+22°С, а на сході повітря прогріється до +25...+28°С.
  • Прогноз для Києва: у столиці впродовж п'ятниці очікується дощ, подекуди з грозою, температура повітря вдень +20...+22°С.
  • Ймовірна зміна ситуації: вже наступного тижня може прийти потепління.

Особливості погоди в Україні 10 липня

Експерт розповіла, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса. Тобто періодичні дощі ймовірні скрізь.

Крім того, за словами Діденко, місцями можливі:

  • сильні зливи;
  • грози.
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"Температура повітря - все ще стримана", - розповіла синоптик.

Так, вдень 10 липня стовпчики термометрів можуть показувати:

  • в середньому по Україні +19...+23°С;
  • на сході +25...+28°С;
  • у західних областях +17...+22°С.

Чого чекати від погоди в Україні вдень 10 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

По території міста Києва 10 липня, за інформацією Діденко, також пройде дощ. Місцями - з грозою.

Температура повітря впродовж дня може становити +20...+22 градуси за Цельсієм.

Тим часом вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.

Графік прогнозу погоди по Києву на найближчі дні від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Насамкінець Діденко поділилась коротким попереднім (орієнтовним) прогнозом ймовірної зміни синоптичної ситуації.

"Потеплішає на наступному тижні", - повідомила спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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