Грози та зливи не відступають? До якої погоди готуватись українцям 10 липня

Головне: Особливості погоди : 10 липня в Україні пануватиме волога повітряна маса - дощі ймовірні майже всюди, місцями з грозами та сильними зливами.

: 10 липня в Україні пануватиме волога повітряна маса - дощі ймовірні майже всюди, місцями з грозами та сильними зливами. Температурні показники : вдень по Україні очікується в середньому +19...+23°С, у західних областях +17...+22°С, а на сході повітря прогріється до +25...+28°С.

: вдень по Україні очікується в середньому +19...+23°С, у західних областях +17...+22°С, а на сході повітря прогріється до +25...+28°С. Прогноз для Києва : у столиці впродовж п'ятниці очікується дощ, подекуди з грозою, температура повітря вдень +20...+22°С.

: у столиці впродовж п'ятниці очікується дощ, подекуди з грозою, температура повітря вдень +20...+22°С. Ймовірна зміна ситуації: вже наступного тижня може прийти потепління.

Особливості погоди в Україні 10 липня

Експерт розповіла, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса. Тобто періодичні дощі ймовірні скрізь.

Крім того, за словами Діденко, місцями можливі:

сильні зливи;

грози.

"Температура повітря - все ще стримана", - розповіла синоптик.

Так, вдень 10 липня стовпчики термометрів можуть показувати:

в середньому по Україні +19...+23°С;

на сході +25...+28°С;

у західних областях +17...+22°С.

Чого чекати від погоди в Україні вдень 10 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

По території міста Києва 10 липня, за інформацією Діденко, також пройде дощ. Місцями - з грозою.

Температура повітря впродовж дня може становити +20...+22 градуси за Цельсієм.

Тим часом вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.

Графік прогнозу погоди по Києву на найближчі дні від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Насамкінець Діденко поділилась коротким попереднім (орієнтовним) прогнозом ймовірної зміни синоптичної ситуації.

"Потеплішає на наступному тижні", - повідомила спеціаліст.