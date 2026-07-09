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Грозы и ливни не отступают? К какой погоде готовиться украинцам 10 июля

13:14 09.07.2026 Чт
2 мин
Что будет с температурой завтра и когда может потеплеть?
aimg Ирина Костенко
Периодических дождей украинцам не избежать (фото иллюстративное: Getty Images)

Сезон летних гроз может нравиться не всем. Однако в пятницу, 10 июля, в Украине будет преобладать именно влажная воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Особенности погоды: 10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса - дожди вероятны почти везде, местами с грозами и сильными ливнями.
  • Температурные показатели: днем по Украине ожидается в среднем +19...+23°С, в западных областях +17...+22°С, а на востоке воздух прогреется до +25...+28°С.
  • Прогноз для Киева: в столице в течение пятницы ожидается дождь, кое-где с грозой, температура воздуха днем +20...+22°С.
  • Вероятное изменение ситуации: уже на следующей неделе может прийти потепление.

Особенности погоды в Украине 10 июля

Эксперт рассказала, что завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса. То есть периодические дожди вероятны везде.

Кроме того, по словам Диденко, местами возможны:

  • сильные ливни;
  • грозы.
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"Температура воздуха - все еще сдержанная", - рассказала синоптик.

Так, днем 10 июля столбики термометров могут показывать:

  • в среднем по Украине +19...+23°С;
  • на востоке +25...+28°С;
  • в западных областях +17...+22°С.

Чего ждать от погоды в Украине днем 10 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

По территории Киева 10 июля, по информации Диденко, также пройдет дождь. Местами - с грозой.

Температура воздуха в течение дня может составлять +20…+22 градуса по Цельсию.

Между тем, ночью, исходя из графика прогноза погоды по столице от Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров могут подниматься в среднем до +14°С.

График прогноза погоды по Киеву на ближайшие дни от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

В заключение Диденко поделилась кратким предварительным (ориентировочным) прогнозом вероятного изменения синоптической ситуации.

"Потеплеет на следующей неделе", - сообщила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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