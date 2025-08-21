UA

Грози та спека до +33: синоптики попередили, де сьогодні очікуються дощі

Фото: синоптики дали прогноз на 21 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 21 серпня, в окремих регіонах України пройдуть дощі та навіть з грозами. В інших областях все ще збережеться суха та спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптики, сьогодні, 21 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози пройдуть у західних та Житомирській областях, тоді як решта території залишиться сухою та сонячною.

Вітер переважно західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме +13…+18 градуси, вдень підніметься до +25…+30 градуси. У південних регіонах очікується спека до +33 градуси, а у західних областях буде прохолодніше - лише +20…+25 градуси.

Погода в регіонах

  • Захід - місцями дощі та грози, вночі +15…+17 градуси, вдень +20…+25 градуси.

  • Північ - без опадів, вночі +15…+17 градуси, вдень +27…+29 градуси.

  • Центр - невелика хмарність, вдень +25…+27 градуси.

  • Схід - сонячно, вдень +27…+29 градуси.

  • Південь - сухо та спекотно, вдень +30…+33 градуси.

Погода у Києві

У столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +16…+18 градуси, вдень +27…+29 градуси. Вітер західний, 5-10 метрів в секунду.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози на захід та північ країни. Вона продемонструвала карту погоди, показавши направлення атмосферного фронту.

Також Укргідрометцентр проаналізував рівень води у головних річках України за першу половину серпня, щоб відстежувати можливе маловоддя. Це важливо, адже від стану цих річок залежить робота водозалежних галузей економіки та забезпечення населення водою.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Погода в Україні