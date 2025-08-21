Грозы и жара до +33: синоптики предупредили, где сегодня ожидаются дожди

Сегодня, 21 августа, в отдельных регионах Украины пройдут дожди и даже с грозами. В других областях все еще сохранится сухая и жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
По данным синоптики, сегодня, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных и Житомирской областях, тогда как остальная территория останется сухой и солнечной.
Ветер преимущественно западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градуса, днем поднимется до +25...+30 градуса. В южных регионах ожидается жара до +33 градуса, а в западных областях будет прохладнее - лишь +20...+25 градуса.
Запад - местами дожди и грозы, ночью +15...+17 градуса, днем +20...+25 градуса.
Север - без осадков, ночью +15...+17 градуса, днем +27...+29 градуса.
Центр - небольшая облачность, днем +25...+27 градуса.
Восток - солнечно, днем +27...+29 градуса.
Юг - сухо и жарко, днем +30...+33 градуса.
В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +16...+18 градуса, днем +27...+29 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину посетит холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы на запад и север страны. Она продемонстрировала карту погоды, показав направление атмосферного фронта.
Также Укргидрометцентр проанализировал уровень воды в главных реках Украины за первую половину августа, чтобы отслеживать возможное маловодие. Это важно, ведь от состояния этих рек зависит работа водозависимых отраслей экономики и обеспечение населения водой.
