Грози та спека до +33: синоптики попередили, де сьогодні очікуються дощі

Сьогодні, 21 серпня, в окремих регіонах України пройдуть дощі та навіть з грозами. В інших областях все ще збережеться суха та спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптики, сьогодні, 21 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози пройдуть у західних та Житомирській областях, тоді як решта території залишиться сухою та сонячною.

Вітер переважно західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме +13…+18 градуси, вдень підніметься до +25…+30 градуси. У південних регіонах очікується спека до +33 градуси, а у західних областях буде прохолодніше - лише +20…+25 градуси.

Погода в регіонах

Захід - місцями дощі та грози, вночі +15…+17 градуси, вдень +20…+25 градуси.

Північ - без опадів, вночі +15…+17 градуси, вдень +27…+29 градуси.

Центр - невелика хмарність, вдень +25…+27 градуси.

Схід - сонячно, вдень +27…+29 градуси.

Південь - сухо та спекотно, вдень +30…+33 градуси.

Погода у Києві

У столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +16…+18 градуси, вдень +27…+29 градуси. Вітер західний, 5-10 метрів в секунду.