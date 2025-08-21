ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Грозы и жара до +33: синоптики предупредили, где сегодня ожидаются дожди

Четверг 21 августа 2025 07:01
UA EN RU
Грозы и жара до +33: синоптики предупредили, где сегодня ожидаются дожди Фото: синоптики дали прогноз на 21 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 21 августа, в отдельных регионах Украины пройдут дожди и даже с грозами. В других областях все еще сохранится сухая и жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптики, сегодня, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных и Житомирской областях, тогда как остальная территория останется сухой и солнечной.

Ветер преимущественно западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градуса, днем поднимется до +25...+30 градуса. В южных регионах ожидается жара до +33 градуса, а в западных областях будет прохладнее - лишь +20...+25 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в регионах

  • Запад - местами дожди и грозы, ночью +15...+17 градуса, днем +20...+25 градуса.

  • Север - без осадков, ночью +15...+17 градуса, днем +27...+29 градуса.

  • Центр - небольшая облачность, днем +25...+27 градуса.

  • Восток - солнечно, днем +27...+29 градуса.

  • Юг - сухо и жарко, днем +30...+33 градуса.

Погода в Киеве

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +16...+18 градуса, днем +27...+29 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Грозы и жара до +33: синоптики предупредили, где сегодня ожидаются дожди

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину посетит холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы на запад и север страны. Она продемонстрировала карту погоды, показав направление атмосферного фронта.

Также Укргидрометцентр проанализировал уровень воды в главных реках Украины за первую половину августа, чтобы отслеживать возможное маловодие. Это важно, ведь от состояния этих рек зависит работа водозависимых отраслей экономики и обеспечение населения водой.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине