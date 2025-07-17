Грозы и молнии накроют Украину: как спастись во время непогоды

В пятницу, 18 июля, в Украине ожидаются ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели напоминают, как действовать во время грозы.

Гроза - это не просто летнее атмосферное явление, но и потенциальная угроза жизни. Ежегодно молнии поражают Землю более 1,5 миллиарда раз, нанося значительный ущерб и вызывая тысячи смертей. Что делать во время грозы дома: выключите все электроприборы, желательно отключите электропитание полностью;

закройте окна, двери, опустите шторы или жалюзи;

избегайте сквозняков - они могут затянуть шаровую молнию;

держитесь подальше от окон, антенн, дверей, металлических предметов и стен со стороны деревьев;

не пользуйтесь мобильным телефоном;

не разжигайте печь или камин в частном доме. В транспорте: остановите автомобиль подальше от деревьев и линий электропередач;

заглушите двигатель, закройте окна, выключите магнитолу;

если вы на велосипеде или мопеде - отойдите минимум на 30 метров от транспорта. У водоема: немедленно выходите из воды и держитесь подальше от берега;

если вы в лодке - возвращайтесь к берегу, пригнувшись. На открытой местности: спрячьтесь в сооружении или яме, подальше от деревьев, металлических конструкций, водоемов;

выключите электронику и снимите украшения;

сядьте на корточки, голову опустите между коленями, руки - на ноги;

не ложитесь на землю и не бегайте;

если волосы становятся дыбом или слышите гудение - молния вот-вот ударит, немедленно примите низкое положение, прижав пятки вместе. В лесу: держитесь подальше от высоких деревьев и старых стволов;

избегайте дубов, сосен и тополей - лучше прятаться возле клена или березы;

потушите костер - тепловой поток привлекает молнию;

если вы в палатке - не касайтесь ее стенок, используйте надувной матрас. В горах: спуститесь как можно ниже в долину;

не прячьтесь возле скал или в узких ущельях;

все металлические предметы соберите в рюкзак и опустите подальше по склону. Спасатели напоминают, не находитесь под одинокими деревьями, не держите рядом металлические предметы (мангалы, велосипеды, топоры, часы, телефоны), не скапливайтесь с другими людьми - молния может поразить группу сразу.