Грозы и молнии накроют Украину: как спастись во время непогоды
В пятницу, 18 июля, в Украине ожидаются ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели напоминают, как действовать во время грозы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности города Киева.
Гроза - это не просто летнее атмосферное явление, но и потенциальная угроза жизни. Ежегодно молнии поражают Землю более 1,5 миллиарда раз, нанося значительный ущерб и вызывая тысячи смертей.
Что делать во время грозы дома:
- выключите все электроприборы, желательно отключите электропитание полностью;
- закройте окна, двери, опустите шторы или жалюзи;
- избегайте сквозняков - они могут затянуть шаровую молнию;
- держитесь подальше от окон, антенн, дверей, металлических предметов и стен со стороны деревьев;
- не пользуйтесь мобильным телефоном;
- не разжигайте печь или камин в частном доме.
В транспорте:
- остановите автомобиль подальше от деревьев и линий электропередач;
- заглушите двигатель, закройте окна, выключите магнитолу;
- если вы на велосипеде или мопеде - отойдите минимум на 30 метров от транспорта.
У водоема:
- немедленно выходите из воды и держитесь подальше от берега;
- если вы в лодке - возвращайтесь к берегу, пригнувшись.
На открытой местности:
- спрячьтесь в сооружении или яме, подальше от деревьев, металлических конструкций, водоемов;
- выключите электронику и снимите украшения;
- сядьте на корточки, голову опустите между коленями, руки - на ноги;
- не ложитесь на землю и не бегайте;
- если волосы становятся дыбом или слышите гудение - молния вот-вот ударит, немедленно примите низкое положение, прижав пятки вместе.
В лесу:
- держитесь подальше от высоких деревьев и старых стволов;
- избегайте дубов, сосен и тополей - лучше прятаться возле клена или березы;
- потушите костер - тепловой поток привлекает молнию;
- если вы в палатке - не касайтесь ее стенок, используйте надувной матрас.
В горах:
- спуститесь как можно ниже в долину;
- не прячьтесь возле скал или в узких ущельях;
- все металлические предметы соберите в рюкзак и опустите подальше по склону.
Спасатели напоминают, не находитесь под одинокими деревьями, не держите рядом металлические предметы (мангалы, велосипеды, топоры, часы, телефоны), не скапливайтесь с другими людьми - молния может поразить группу сразу.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.
Также мы рассказывали, что в пятницу, 18 июля, в Украине резко изменится погода - температура снизится до +20...+26°C, ожидаются дожди и ливни в большинстве регионов. Жарче всего будет на востоке, где до +33°C. В Киеве похолодает до +20...+23°C и будет идти дождь.
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