В Україні оголошено штормове попередження - які регіони в небезпеці

Завтра, 18 липня, в частині областей України прогнозують сильні дощі та грози протягом доби. Через негоду оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За даними синоптиків, найбільш складні погодні умови очікуються у п’яти західних областях - Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій, де прогнозують сильні дощі. Для цих регіонів оголошено помаранчевий рівень небезпеки (ІІ рівень).

У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській областях прогнозують значні дощі, а також грози по всій території країни (крім заходу). На Лівобережжі місцями можливий град і шквали швидкістю 15–20 м/с. Для цих регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також рух транспорту.