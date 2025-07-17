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В Україні оголошено штормове попередження - які регіони в небезпеці

Четвер 17 липня 2025 14:52
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В Україні оголошено штормове попередження - які регіони в небезпеці Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 18 липня, в частині областей України прогнозують сильні дощі та грози протягом доби. Через негоду оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, найбільш складні погодні умови очікуються у п’яти західних областях - Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій, де прогнозують сильні дощі. Для цих регіонів оголошено помаранчевий рівень небезпеки (ІІ рівень).

У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській областях прогнозують значні дощі, а також грози по всій території країни (крім заходу). На Лівобережжі місцями можливий град і шквали швидкістю 15–20 м/с. Для цих регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також рух транспорту.

В Україні оголошено штормове попередження - які регіони в небезпеці

Рівні небезпеки

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки є частиною системи оповіщення про небезпечні погодні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони дозволяють оцінити ступінь загрози для населення та важливих об’єктів інфраструктури.

Жовтий рівень (І ступінь небезпеки):

  • Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними;
  • Можливі локальні порушення в роботі транспорту та енергопостачання, а також підвищений ризик для людей, що перебувають на вулиці;
  • Рекомендується бути обережними та уникати необережних дій.

Помаранчевий рівень (ІІ ступінь небезпеки):

  • Погодні умови є небезпечними;
  • Суттєві ускладнення у повсякденному житті: сильні зливи, грози, шквали, можливі підтоплення;
  • Можливі перебої в транспортному сполученні, аварії та пошкодження інфраструктури;
  • Рекомендується максимально обмежити пересування та уважно слідкувати за повідомленнями ДСНС.

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що 18 липня, зливи з грозами пройдуть майже по всій теріторії Україні. Лише південні області залишаться без дощу.

А у ДСНС розповіли, що лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.

Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту..

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