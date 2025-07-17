В Україні оголошено штормове попередження - які регіони в небезпеці
Завтра, 18 липня, в частині областей України прогнозують сильні дощі та грози протягом доби. Через негоду оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, найбільш складні погодні умови очікуються у п’яти західних областях - Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій, де прогнозують сильні дощі. Для цих регіонів оголошено помаранчевий рівень небезпеки (ІІ рівень).
У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській областях прогнозують значні дощі, а також грози по всій території країни (крім заходу). На Лівобережжі місцями можливий град і шквали швидкістю 15–20 м/с. Для цих регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки (І рівень).
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, а також рух транспорту.
Рівні небезпеки
Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки є частиною системи оповіщення про небезпечні погодні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони дозволяють оцінити ступінь загрози для населення та важливих об’єктів інфраструктури.
Жовтий рівень (І ступінь небезпеки):
- Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними;
- Можливі локальні порушення в роботі транспорту та енергопостачання, а також підвищений ризик для людей, що перебувають на вулиці;
- Рекомендується бути обережними та уникати необережних дій.
Помаранчевий рівень (ІІ ступінь небезпеки):
- Погодні умови є небезпечними;
- Суттєві ускладнення у повсякденному житті: сильні зливи, грози, шквали, можливі підтоплення;
- Можливі перебої в транспортному сполученні, аварії та пошкодження інфраструктури;
- Рекомендується максимально обмежити пересування та уважно слідкувати за повідомленнями ДСНС.
Негода в Україні
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що 18 липня, зливи з грозами пройдуть майже по всій теріторії Україні. Лише південні області залишаться без дощу.
А у ДСНС розповіли, що лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.
Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту..
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