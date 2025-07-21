Грози, шквали та різкий стрибок температури: чого чекати від погоди завтра

Погода в Україні

За її прогнозом, спека накриє більшість областей, особливо південну, східну та центральну частини країни.

Температура повітря на півдні, місцями у центрі та на сході сягне +32…+36°C. У північних регіонах очікується до +28…+32°C. Водночас у Вінницькій області буде трохи свіжіше від +28°C до+29°C. Найкомфортніші температури будуть на заході країни, там стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28°C.

Однак західні області разом зі зниженими температурами отримають порцію грозових дощів, які вдень і ввечері 22 липня поширяться на північні та деякі центральні області. Грозові зливи також імовірні в Одеській та Миколаївській областях.

Синоптик попередила, що під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град.

На решті території країни - без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці завтра повернеться спекотна погода до +30°C. Переважно буде сухо, але ввечері столицю накриють грозові дощі зі шквальним вітром.

За прогнозом Діденко, на середину тижня спека трохи відступить, проте ближче до вихідних температура знову зросте. Особливо спекотно залишатиметься на півдні, сході та в Дніпропетровській області.