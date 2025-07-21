Грозы, шквалы и резкий скачок температуры: чего ждать от погоды завтра

Во вторник, 22 июля, в некоторых областях Украины ожидается резкий скачок температуры до +36 градусов. В то же время западные регионы и юг накроют дожди с грозами и шквальным ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее прогнозу, жара накроет большинство областей, особенно южную, восточную и центральную части страны.
Температура воздуха на юге, местами в центре и на востоке достигнет +32...+36°C. В северных регионах ожидается до +28...+32°C. В то же время в Винницкой области будет немного свежее от +28°C до +29°C. Самые комфортные температуры будут на западе страны, там столбики термометров покажут от +24 до +28°C.
Однако западные области вместе с пониженными температурами получат порцию грозовых дождей, которые днем и вечером 22 июля распространятся на северные и некоторые центральные области. Грозовые ливни также вероятны в Одесской и Николаевской областях.
Синоптик предупредила, что во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.
На остальной территории страны - без существенных осадков.
В столицу завтра вернется жаркая погода до +30°C. Преимущественно будет сухо, но вечером столицу накроют грозовые дожди со шквальным ветром.
По прогнозу Диденко, на середину недели жара немного отступит, однако ближе к выходным температура снова возрастет. Особенно жарко будет оставаться на юге, востоке и в Днепропетровской области.
Во время грозы самое важное - это безопасность. Нужно как можно скорее найти укрытие в помещении, автомобиле или другом безопасном месте. Если это невозможно, следует избегать высоких деревьев, металлических конструкций и воды. Внутри помещения следует выключить электроприборы и держаться подальше от окон и проводов.
Что делать во время грозы дома:
Если ударила молния:
Избегайте солнца с 10:00 до 16:00, оставайтесь в помещении или тени.
Проветривайте дом ночью, днем держите окна закрытыми, используйте шторы.
Охлаждайте тело душем или обтираниями.
Надевайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей.
Пейте много воды, избегайте алкоголя и сладких напитков.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом.
Ограничьте физические нагрузки в жару.
Следите за состоянием детей и пожилых людей.
При признаках перегрева немедленно обратитесь к врачу.
Напомним, на западе Украины в определенные дни бушевала непогода. Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затопление улиц и дорог, обесточивание населенных пунктов, а также серьезного наводнения во Львове.
А юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.
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