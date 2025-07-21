Грозы, шквалы и резкий скачок температуры: чего ждать от погоды завтра

Погода в Украине

По ее прогнозу, жара накроет большинство областей, особенно южную, восточную и центральную части страны.

Температура воздуха на юге, местами в центре и на востоке достигнет +32...+36°C. В северных регионах ожидается до +28...+32°C. В то же время в Винницкой области будет немного свежее от +28°C до +29°C. Самые комфортные температуры будут на западе страны, там столбики термометров покажут от +24 до +28°C.

Однако западные области вместе с пониженными температурами получат порцию грозовых дождей, которые днем и вечером 22 июля распространятся на северные и некоторые центральные области. Грозовые ливни также вероятны в Одесской и Николаевской областях.

Синоптик предупредила, что во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.

На остальной территории страны - без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столицу завтра вернется жаркая погода до +30°C. Преимущественно будет сухо, но вечером столицу накроют грозовые дожди со шквальным ветром.

По прогнозу Диденко, на середину недели жара немного отступит, однако ближе к выходным температура снова возрастет. Особенно жарко будет оставаться на юге, востоке и в Днепропетровской области.