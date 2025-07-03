Грози, град й не тільки. Київ та область завтра накриє негода

Завтра, 4 липня, на території Київської області та Києва очікується негода. Можливі грози, град, шквали й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

Як повідомляють синоптики, завтра на території області та Києва очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, але вдень можливі короткочасні дощі, грози, подекуди гради й шквали до 20 м/с.

Вітер очікується переважно північно-західний до 10 м/с, а температура:

вночі у Київській області коливатиметься від +15 до +20, а у Києві - від +18 до +20;

вдень у області - від +28 до +33, а у столиці - від +30 до +32.

Негода очікується в другій половині дня й утримуватиметься вночі 5 липня.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зауважує Укргідрометцентр.