Грозы, град и не только. Киев и область завтра накроет непогода
Завтра, 4 июля, на территории Киевской области и Киева ожидается непогода. Возможны грозы, град, шквалы и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.
Как сообщают синоптики, завтра на территории области и Киева ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный до 10 м/с, а температура:
- ночью в Киевской области будет колебаться от +15 до +20, а в Киеве - от +18 до +20;
- днем в области - от +28 до +33, а в столице - от +30 до +32.
Непогода ожидается во второй половине дня и будет удерживаться ночью 5 июля.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечает Укргидрометцентр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что к Украине постепенно подбирается жара, но 5-6 июля она немного спадет, впрочем, вернется с новой силой чуть позже.
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