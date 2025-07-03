Грозы, град и не только. Киев и область завтра накроет непогода

Завтра, 4 июля, на территории Киевской области и Киева ожидается непогода. Возможны грозы, град, шквалы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

Как сообщают синоптики, завтра на территории области и Киева ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный до 10 м/с, а температура:

ночью в Киевской области будет колебаться от +15 до +20, а в Киеве - от +18 до +20;

днем в области - от +28 до +33, а в столице - от +30 до +32.

Непогода ожидается во второй половине дня и будет удерживаться ночью 5 июля.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечает Укргидрометцентр.