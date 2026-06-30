Грози, град та загроза селевих потоків: в яких областях різко погіршиться погода

У найближчі дні в низці областей України очікується погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грози, шквали, град, а на Закарпатті - ще й про ризик підтоплень та селевих потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Де очікується негода

За даними ДСНС, 30 червня на Закарпатті прогнозують грози, місцями шквали швидкістю 15-20 м/с та град.

Через сильні зливи можливі:

стрімке підвищення рівня води на малих річках на 0,5-1 метр;

часткове затоплення низинних територій, особливо у населених пунктах;

значний місцевий і схиловий стік;

у гірських районах - сходження невеликих селевих потоків.

У регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Водночас 1 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с прогнозують також у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Для цих регіонів також оголошено жовтий рівень небезпеки.

В Україні зберігається висока пожежна небезпека

Крім негоди, за даними Українського гідрометцентру, з 1 до 3 липня у більшості областей України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС закликали громадян стежити за офіційними прогнозами погоди, бути обережними під час негоди та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.