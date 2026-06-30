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Грозы, град и угроза селевых потоков: в каких областях резко ухудшится погода

17:47 30.06.2026 Вт
2 мин
Пока одни регионы будут страдать от ливней, другим грозит масштабная пожарная опасность
aimg Татьяна Веремеева
Грозы, град и угроза селевых потоков: в каких областях резко ухудшится погода Фото: На Закарпатье ожидаются ливни (Getty Images)
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В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о грозах, шквалах, граде, а на Закарпатье - еще и о риске подтоплений и селевых потоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Где ожидается непогода

По данным ГСЧС, 30 июня в Закарпатье прогнозируют грозы, местами шквалы скоростью 15-20 м/с и град.

Из-за сильных ливней возможны:

  • стремительное повышение уровня воды на малых реках на 0,5-1 метр;
  • частичное затопление низменных территорий, особенно в населенных пунктах;
  • значительный местный и склоновый сток;
  • в горных районах - схождение небольших селевых потоков.

В регионе объявлен I уровень опасности (желтый) .

В то же время, 1 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с прогнозируют также в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Для этих регионов также объявлен желтый уровень опасности.

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В Украине сохраняется высокая пожарная опасность

Кроме непогоды, по данным Украинского гидрометцентра, с 1 по 3 июля в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности .

В ГСЧС призывали граждан следить за официальными прогнозами погоды, быть осторожными во время непогоды и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 1 июля в Украине сохранится сильная жара, местами до +38 градусов, однако уже 2 июля к стране приблизится холодный атмосферный фронт. Ощутимое снижение температуры в большинстве регионов ожидается 3-4 июля.

Кроме того, 30 июня из-за жары в Киевской области был введен "тепловой режим" для тяжеловесного транспорта. При температуре воздуха от +28°C грузовикам более 24 тонн временно запрещено движение по дорогам, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия.

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