Грозы, град и угроза селевых потоков: в каких областях резко ухудшится погода

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о грозах, шквалах, граде, а на Закарпатье - еще и о риске подтоплений и селевых потоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Где ожидается непогода

По данным ГСЧС, 30 июня в Закарпатье прогнозируют грозы, местами шквалы скоростью 15-20 м/с и град.

Из-за сильных ливней возможны:

стремительное повышение уровня воды на малых реках на 0,5-1 метр;

частичное затопление низменных территорий, особенно в населенных пунктах;

значительный местный и склоновый сток;

в горных районах - схождение небольших селевых потоков.

В регионе объявлен I уровень опасности (желтый) .

В то же время, 1 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с прогнозируют также в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Для этих регионов также объявлен желтый уровень опасности.

В Украине сохраняется высокая пожарная опасность

Кроме непогоды, по данным Украинского гидрометцентра, с 1 по 3 июля в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности .

В ГСЧС призывали граждан следить за официальными прогнозами погоды, быть осторожными во время непогоды и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.