Грози, град та шквали: де в Україні сьогодні різко погіршиться погода

28 липня, в Україні очікуються грози, місцями град і сильний вітер до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Вдень у північно-східній частині країни, більшості центральних областей, а також на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі синоптики прогнозують грози. В окремих районах можливий град і шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду.
Синоптики голосили перший рівень небезпечності - жовтий.
Протягом доби 28 липня триматиметься хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, а подекуди - грози.
У центральних областях, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вночі очікуються значні дощі. Без опадів залишиться лише схід та південний схід країни.
Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря вдень триматиметься в межах 21-26 градусів. На південному сході країни повітря прогріється до 29 градусів.
У столиці та області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть дощі, місцями з грозами.
Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура по області вдень триматиметься на рівні 21-26 градусів, а в самому Києві - 22-24 градуси.
Тим часом синоптики спростували чутки про аномальну спеку до плюс 42 градусів і заморозки у серпні.
Насправді медіа переплутали реальний прогноз із багаторічною статистикою температурних рекордів.
Нагадаємо, у Києві через спекотну погоду тимчасово обмежили рух великовагового транспорту.
Обмеження діють щоразу, коли повітря прогрівається до плюс 28 градусів і вище.