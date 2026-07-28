Грозы, град и шквалы: где в Украине сегодня резко ухудшится погода

28 июля в Украине ожидаются грозы, местами град и сильный ветер до 20 метров в секунду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Днем в северо-восточной части страны, большинстве центральных областей, а также Николаевской, Херсонской и Запорожье синоптики прогнозируют грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду.
Синоптики причитали первый уровень опасности - желтый.
В течение суток 28 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а кое-где - грозы.
В центральных областях, Черниговской, Сумской и Харьковской ночью ожидаются значительные дожди. Без осадков останется только восток и юго-восток страны.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем будет держаться в пределах 21-26 градусов. На юго-востоке страны воздух прогреется до 29 градусов.
В столице и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди, местами с грозами.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура по области днем будет держаться на уровне 21-26 градусов, а в самом Киеве – 22-24 градуса.
Тем временем синоптики опровергли слухи об аномальной жаре до плюс 42 градусов и заморозках в августе.
На самом деле медиа перепутали реальный прогноз по многолетней статистике температурных рекордов.
Напомним, в Киеве из-за жаркой погоды временно ограничили движение тяжеловесного транспорта.
Ограничения действуют всякий раз, когда воздух прогревается до плюс 28 градусов и выше.