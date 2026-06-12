Грози, град і спека до +30 одночасно: сьогодні Україну чекає різкий погодний контраст

Як раніше писало РБК-Україна, Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.

Це відбудеться через зміну клімату та очікуване повернення погодного явища Ель-Ніньйо.

Україна також перебуває у зони ризику: попри дощову погоду останніх днів, аномальна спека влітку виглядає ймовірно.

Тим часом колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтервʼю РБК-Україна сказав, що через зруйновану генерацію тривала спека понад +35°C гарантовано призведе до обмежень споживання.