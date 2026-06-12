Грозы, град и жара до +30 одновременно: сегодня Украину ждет резкий погодный контраст

Погода в Украине

"В пятницу в Украине можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений", - говорит Диденко.

Причиной изменения погоды станет атмосферный фронт, который движется с запада страны.

По прогнозу синоптика:

дожди ожидаются практически по всей Украине;

местами осадки будут сильными;

высокая вероятность гроз;

в отдельных районах возможны град и шквалы.

"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - добавила Диденко.

Контраст температурный ожидается значительным:от +11+15 градусов на западе до +27+30 градусов на востоке.

В большинстве областей температура днем составит от +24 до +28 градусов.

Какой будет погода в Украине 12 июня (инфографика: РБК-Украина )

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди и грозы.

По словам Диденко, местами возможен кратковременный, но сильный ливень. Температура воздуха днем составит около +24 градусов.

Объявлен желтый уровень опасности

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях.

В частности:

ночью значительные дожди прогнозируют в западных областях, кроме Волынской;

днем сильные дожди ожидаются в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях;

почти по всей стране возможны грозы;

местами прогнозируются град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.

Что дальше с погодой

По прогнозу Наталки Диденко, уже в выходные в большинстве областей Украины станет еще прохладнее.