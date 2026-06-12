Грозы, град и жара до +30 одновременно: сегодня Украину ждет резкий погодный контраст

Сегодня, 12 июня, в разных регионах ожидаются грозы, сильные ливни, шквалы, град, а также значительный контраст температур - от +11 градусов на западе до +30 градусов на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
"В пятницу в Украине можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений", - говорит Диденко.
Причиной изменения погоды станет атмосферный фронт, который движется с запада страны.
По прогнозу синоптика:
"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - добавила Диденко.
Контраст температурный ожидается значительным:от +11+15 градусов на западе до +27+30 градусов на востоке.
В большинстве областей температура днем составит от +24 до +28 градусов.
Какой будет погода в Украине 12 июня (инфографика: РБК-Украина )
В столице сегодня ожидаются дожди и грозы.
По словам Диденко, местами возможен кратковременный, но сильный ливень. Температура воздуха днем составит около +24 градусов.
Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях.
В частности:
"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.
По прогнозу Наталки Диденко, уже в выходные в большинстве областей Украины станет еще прохладнее.
Как ранее писало РБК-Украина, Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.
Это произойдет из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо.
Украина также находится в зоне риска: несмотря на дождливую погоду последних дней, аномальная жара летом выглядит вероятно.
Тем временем бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина сказал, что из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления.