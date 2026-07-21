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Грози, град і шквали: якою буде погода в Україні 21 липня

08:07 21.07.2026 Вт
2 хв
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища
aimg Юлія Капітонова
Фото: В Україні знову вируватиме негода (Getty Images)

Сьогдні в більшості центральних і південних областей, а також на Харківщині та Смущині очікуються грози. Вдень в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 21 липня

Синоптики попереджають, що над країною пануватиме мінлива хмарність.

"У більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Окрім того, вказано, що вітер буде північний, у західних та північних областях - західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході:

  • вночі 16-21°,
  • вдень 28-33°.

Температура на півночі та в центрі:

  • вночі 13-18°,
  • вдень 23-28°.

Температурні показники на заході коливатимуться на рівні 20-25°.

Окрім того, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні, які очікуються 21 липня.

Ба більше, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зауважили синоптики.

Негода не відступить з України найближчої доби (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 21 липня

У столиці України та навколишньому регіоні сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві:

  • вночі 16-18°,
  • вдень 25-27°.

Температура в Київській області:

  • вночі 13-18°,
  • вдень 23-28°.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки негоди, яка накрила Україну 19 липня.

Окрім того, стало відомо, яким загалом може бути липень в Україні.

Ба більше, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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