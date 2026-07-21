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Грозы, град и шквалы: какой будет погода в Украине 21 июля

08:07 21.07.2026 Вт
2 мин
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Украине снова будет ненастье (Getty Images)

Сегодня в большинстве центральных и южных областей, а также на Харьковщине и Смущине ожидаются грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 21 июля

Синоптики предупреждают, что над страной будет облачно.

"В большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Кроме того, указано, что ветер будет северный, в западных и северных областях - западный, 5-10 м/с.

Температура на юге и востоке:

  • ночью 16-21°,
  • днем 28-33°.

Температура на севере и в центре:

  • ночью 13-18°,
  • днем 23-28°.

Температурные показатели на западе будут колебаться на уровне 20-25 °.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 21 июля.

Более того, объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - отметили синоптики.

Ненастье не отступит из Украины в ближайшие сутки (Фото: инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 21 июля

В столице Украины и окружающем регионе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве:

  • ночью 16-18°,
  • днем 25-27°.

Температура в Киевской области:

  • ночью 13-18°,
  • днем 23-28°.

Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях непогоды, накрывшей Украину 19 июля.

Кроме того, стало известно, каким в целом может быть июль в Украине.

Более того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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