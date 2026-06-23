Грози, град і шквали: Київ та область накриє негода

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Фейсбуці.

Синоптики зазначають: такі погодні умови здатні ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також утруднити рух транспорту.

Синоптики попереджають: найближчої години над Києвом та Київською областю розпочнуться грози. Негода триватиме до кінця доби 23 червня.

Тим часом холодний атмосферний фронт рухається через всю Україну з півночі на південь. Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня грози, шквали і град очікуються у більшості центральних, південних та західних областей.

Ще вчора синоптики попередили про наближення негоди до низки регіонів - жовтий рівень небезпечності оголошували для заходу і півночі країни.