Грози, град і шквали: Київ та область накриє негода
На Київ та область насувається негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Фейсбуці.
Що загрожує столиці та області
Синоптики попереджають: найближчої години над Києвом та Київською областю розпочнуться грози. Негода триватиме до кінця доби 23 червня.
В окремих районах можливі:
- град;
- шквальний вітер зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.
Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Синоптики зазначають: такі погодні умови здатні ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також утруднити рух транспорту.
Тим часом холодний атмосферний фронт рухається через всю Україну з півночі на південь. Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня грози, шквали і град очікуються у більшості центральних, південних та західних областей.
Ще вчора синоптики попередили про наближення негоди до низки регіонів - жовтий рівень небезпечності оголошували для заходу і півночі країни.