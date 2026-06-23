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Грози, град і шквали: Київ та область накриє негода

12:39 23.06.2026 Вт
1 хв
Чого чекати найближчими годинами?
aimg Олена Чупровська
Грози, град і шквали: Київ та область накриє негода Фото: негода очікується в Києві 23 червня (Getty Images)
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На Київ та область насувається негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Фейсбуці.

Що загрожує столиці та області

Синоптики попереджають: найближчої години над Києвом та Київською областю розпочнуться грози. Негода триватиме до кінця доби 23 червня.

В окремих районах можливі:

  • град;
  • шквальний вітер зі швидкістю 15-20 метрів за секунду.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Синоптики зазначають: такі погодні умови здатні ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також утруднити рух транспорту.

Тим часом холодний атмосферний фронт рухається через всю Україну з півночі на південь. Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня грози, шквали і град очікуються у більшості центральних, південних та західних областей.

Ще вчора синоптики попередили про наближення негоди до низки регіонів - жовтий рівень небезпечності оголошували для заходу і півночі країни.

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