Грозы, град и шквалы: Киев и область накроет непогода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Фейсбуке.

Синоптики отмечают: такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.

Синоптики предупреждают: в ближайшие часы над Киевом и Киевской областью начнутся грозы. Непогода продлится до конца суток 23 июня.

Тем временем холодный атмосферный фронт проходит через всю Украину с севера на юг. Как сообщало РБК-Украина, 23 июня грозы, шквалы и град ожидаются в большинстве центральных, южных и западных областей.

Еще вчера синоптики предупредили о приближении непогоды к ряду регионов - желтый уровень опасности объявили для запада и севера страны.