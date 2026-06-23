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Грозы, град и шквалы: Киев и область накроет непогода

12:39 23.06.2026 Вт
1 мин
Чего ожидать в ближайшие часы?
aimg Елена Чупровская
Грозы, град и шквалы: Киев и область накроет непогода Фото: в Киеве 23 июня ожидается непогода (Getty Images)
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На Киев и область надвигается непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Фейсбуке.

Что грозит столице и области

Синоптики предупреждают: в ближайшие часы над Киевом и Киевской областью начнутся грозы. Непогода продлится до конца суток 23 июня.

В отдельных районах возможны:

  • град;
  • шквальный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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Синоптики отмечают: такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.

Тем временем холодный атмосферный фронт проходит через всю Украину с севера на юг. Как сообщало РБК-Украина, 23 июня грозы, шквалы и град ожидаются в большинстве центральных, южных и западных областей.

Еще вчера синоптики предупредили о приближении непогоды к ряду регионов - желтый уровень опасности объявили для запада и севера страны.

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