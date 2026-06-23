Грозы, град и шквалы: Киев и область накроет непогода
На Киев и область надвигается непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Фейсбуке.
Что грозит столице и области
Синоптики предупреждают: в ближайшие часы над Киевом и Киевской областью начнутся грозы. Непогода продлится до конца суток 23 июня.
В отдельных районах возможны:
- град;
- шквальный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Синоптики отмечают: такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.
Тем временем холодный атмосферный фронт проходит через всю Украину с севера на юг. Как сообщало РБК-Украина, 23 июня грозы, шквалы и град ожидаются в большинстве центральных, южных и западных областей.
Еще вчера синоптики предупредили о приближении непогоды к ряду регионов - желтый уровень опасности объявили для запада и севера страны.