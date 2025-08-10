UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Грози, град і місцями спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Фото: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 10 серпня, буде з місцями опадами - в деяких областях можливі грозові дощі. Проте також очікується спека до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Сьогодні у більшості областей України без опадів. Лише у західних регіонах вдень короткочасні дощі, грози, а місцями град та шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від +24 +29 градусів. На Закарпатті та у південній частині країни вдень +28 +33 градуси.

 

Погода у Києві

У столиці України сьогодні мінлива хмарність, дощів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень від +26 до +28 градусів.

 

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна злива. Через дощі місто місцями підтопило, фіксувалися потужні пориви вітру.

Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві