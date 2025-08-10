Грозы, град и местами жара: прогноз погоды в Украине на 10 августа

Погода в Украине сегодня, 10 августа, будет с местами осадками - в некоторых областях возможны грозовые дожди. Однако также ожидается жара до +33.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Сегодня в большинстве областей Украины без осадков. Лишь в западных регионах днем кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем от +24 +29 градусов. На Закарпатье и в южной части страны днем +28 +33 градуса.
В столице Украины сегодня переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем от +26 до +28 градусов.
Напомним, в среду, 6 августа, Киев накрыл сильный ливень. Из-за дождей город местами подтопило, фиксировались мощные порывы ветра.
Также часть потребителей Киевской области 6 августа временно осталась без света из-за аварии на линиях.