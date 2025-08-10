Грози, град і місцями спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Погода в Україні сьогодні, 10 серпня, буде з місцями опадами - в деяких областях можливі грозові дощі. Проте також очікується спека до +33.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Сьогодні у більшості областей України без опадів. Лише у західних регіонах вдень короткочасні дощі, грози, а місцями град та шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень від +24 +29 градусів. На Закарпатті та у південній частині країни вдень +28 +33 градуси.
Погода у Києві
У столиці України сьогодні мінлива хмарність, дощів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень від +26 до +28 градусів.
Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Київ накрила сильна злива. Через дощі місто місцями підтопило, фіксувалися потужні пориви вітру.
Також частина споживачів Київської області 6 серпня тимчасово залишилася без світла через аварію на лініях.