Грози, град і місцями спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Погода в Україні сьогодні, 10 серпня, буде з місцями опадами - в деяких областях можливі грозові дощі. Проте також очікується спека до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Сьогодні у більшості областей України без опадів. Лише у західних регіонах вдень короткочасні дощі, грози, а місцями град та шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від +24 +29 градусів. На Закарпатті та у південній частині країни вдень +28 +33 градуси.





Погода у Києві

У столиці України сьогодні мінлива хмарність, дощів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень від +26 до +28 градусів.



