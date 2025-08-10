Грозы, град и местами жара: прогноз погоды в Украине на 10 августа

Погода в Украине сегодня, 10 августа, будет с местами осадками - в некоторых областях возможны грозовые дожди. Однако также ожидается жара до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня в большинстве областей Украины без осадков. Лишь в западных регионах днем кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем от +24 +29 градусов. На Закарпатье и в южной части страны днем +28 +33 градуса.



Погода в Киеве

В столице Украины сегодня переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем от +26 до +28 градусов.

